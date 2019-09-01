С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-01T09:46:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 сентября, вступили в силу изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Новые правила позволяют призывникам отказаться от отсрочки от службы в армии.

Для добровольного отказа, призывнику нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата.

Введенные правила распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, а также на студентов очной формы обучения и обладателей ученой степени.

Срочники, которых призвали в армию до 1 сентября, также могут раньше уйти из армии при наличии веских оснований, таких как рождение второго ребенка.

Отметим, что с 1 сентября в силу вступает сразу несколько изменений в российские законы. Как ранее писал сайт kp.ru, пенсии повысят для отработавших в сельском хозяйстве 30 лет и более, станет проще оформить аварии, а штрафы за отсутствие полиса ОСАГО возрастут до 800 рублей и много другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От перерасчета пенсий до регистрации беспилотников: что изменится с сентября 2019 года в российских законах

В воскресенье, 1 сентября, в России закончится без заявительный перерасчет пенсий для тех, кто проживает в селах. Неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет имеют полное право на прибавку 25% к фиксированной части с 1 января текущего года. на сегодняшний день выплата к страховой пенсии по старости составляет 5334 руб. 19 коп. С 1 сентября она вырастет до 6667 руб. 74 коп.

ИСТОЧНИК KP.RU