С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию
В воскресенье, 1 сентября, вступили в силу изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Новые правила позволяют призывникам отказаться от отсрочки от службы в армии.
Для добровольного отказа, призывнику нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата.
Введенные правила распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, а также на студентов очной формы обучения и обладателей ученой степени.
Срочники, которых призвали в армию до 1 сентября, также могут раньше уйти из армии при наличии веских оснований, таких как рождение второго ребенка.
Отметим, что с 1 сентября в силу вступает сразу несколько изменений в российские законы. Как ранее писал сайт kp.ru, пенсии повысят для отработавших в сельском хозяйстве 30 лет и более, станет проще оформить аварии, а штрафы за отсутствие полиса ОСАГО возрастут до 800 рублей и много другое.
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В воскресенье, 1 сентября, в России закончится без заявительный перерасчет пенсий для тех, кто проживает в селах. Неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет имеют полное право на прибавку 25% к фиксированной части с 1 января текущего года. на сегодняшний день выплата к страховой пенсии по старости составляет 5334 руб. 19 коп. С 1 сентября она вырастет до 6667 руб. 74 коп.
ИСТОЧНИК KP.RU