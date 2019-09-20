На учениях «Центр-2019» произвели успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М»

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-20T07:36:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе учений «Центр-2019» военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа осуществили успешный боевой пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области», - говорится в заявлении ведомства.

Расчеты также выполнили нормативы по переводу комплекса из походного в боевое положение и перегрузке ракет. Для оценки эффективности поражения цели ведомство использовало беспилотник летательного аппарата «Орлан-10».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Министерстве обороны сообщили что сухопутные войска Вооруженных сил России полностью перейдут на «Искандер-М» до конца текущего года года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733075" frameborder="0"></iframe> Запуск ракет с комплексов "Искандер-М".

ИСТОЧНИК KP.RU