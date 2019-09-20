СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-20T07:37:08+03:00

Стрельба в Вашингтоне: шесть человек пострадали, один погиб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке Вашингтоне. В результате происшествия пострадали шесть человек, один погиб.

По данным телеканала NBC, все раненые были доставлены в больницу. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Fox News сообщил, что правоохранительные органы не стали подтверждать информацию о погибшем.

Телеканал ABC отмечает, что инцидент произошел в трех километрах от Белого дома. На данный момент территория оцеплена полицейскими.

Напомним, что в начале августа за сутки в Соедененных Штатах произошло три массовых расстрела в трех разных штатах - Техасе, Огайо и Иллинойсе. Жертвами этих терактов стали 32 человек, почти 50 получили ранения. После этих происшествий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал ужесточить проверки при покупке оружия. Американский лидер заявил, что трагические события «должны привести к чему-то хорошему, если не великому».

ИСТОЧНИК KP.RU