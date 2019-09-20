2019-09-20T11:03:51+03:00
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма "Имельда" в Техасе

Отдельные районы американского штата затоплены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жертвами тропического шторма "Имельда" в Техасе стали уже два человека. Один из них погиб, пытаясь спасти свою лошадь. Мужчину ударило током, и он утонул.

В 13 округах штата объявлен режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших и подтопленных районах продолжается поисково-спасательная операция. Движение транспорта местами затруднено или вовсе перекрыто. Также отменено и задержано свыше 900 рейсов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евро и доллар теряют в цене по курсу на 18 сентября
В Киеве депутат получил кирпичом по голове, пожаловавшись на стройку
Банки будут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Украина запретила ввоз в страну почти двух тысяч книг из России
В Госдуму внесли законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
"Плохо учили историю": В Калининграде оценили планы США по атаке на РФ
Пентагон считает своей миссией обеспечение кибербезопасности выборов
Космонавта не утвердили в руководящую должность из-за жены-американки
Зеленский стал членом общества слепых
Барсуков и муфлонов переоценили. Российские звери подорожали в 400 раз
Зеленского до слез рассмешили шутки о России и Лукашенко
Медведев примет участие в работе форума «Среда для жизни: города»
Роструд назвал российские регионы с самыми высокими зарплатами