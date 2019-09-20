Два человека погибли в результате шторма "Имельда" в Техасе
Отдельные районы американского штата затоплены
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Жертвами тропического шторма "Имельда" в Техасе стали уже два человека. Один из них погиб, пытаясь спасти свою лошадь. Мужчину ударило током, и он утонул.
В 13 округах штата объявлен режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших и подтопленных районах продолжается поисково-спасательная операция. Движение транспорта местами затруднено или вовсе перекрыто. Также отменено и задержано свыше 900 рейсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU