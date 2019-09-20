Главный нарколог Минздрава об эпидемии болезней от вейпов в СМШ: «Это заставляет задуматься о запрете их в России»
Главный нарколог минздрава Евгений Брюн сообщил, что вейпы также как сигареты могут привести к летальном исходу. При этом электронные устройства для курения иначе воздействуют на организм. Если табак вызывает образовании онкологии или спазмы сосудов, то вейпинг нарушает работу мозга и легких:
- При вейпах - это растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена. Это просто выбор смерти от одного или от другого, - сказал корреспондентам «ТАСС» Евгений Брюн.
Он напомнил, что в США к обсуждению вопроса запрета курительных составов для вейпов подключился президент Дональд Трамп и первая леди Америки. Ситуация в стране принимает масштабы эпидемии – уже семь человек скончались от неизвестной болезни легких в связи с употреблением вейпов.
- Россия позже начала курить вейпы, и я думаю, что в какой-то момент смерти начнутся и у нас, - главный нарколог страны сказал, что ситуация в США заставляет задуматься о запрете вейпов в России.
ИСТОЧНИК KP.RU