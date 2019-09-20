Названа дата встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-20T16:29:39+03:00

С 23 по 26 сентября Владимир Зеленский будет находиться в рабочей командировке в США Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября примет участие в Генеральной ассамблее ООН. Как сообщали ранее помощники украинского лидера, в эти дни пройдет встреча с Дональдом Трампом. В пятницу 20 сентября сала известна точная дата переговоров лидеров двух стран. В администрации президента Зеленского сообщили, что встреча запланирована на 25 сентября.

- Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития, - сообщает через канал в социальных сетях офис украинского президента.

Также известно, что Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретится с представителями украинской общины США.

Дональд Трамп, как писал сайт kp.ru во время беседы с журналистами не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. После подсказки помощников американский президент все-таки дал оценку политической карьере украинского лидера – «он разумный парень», сказал Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU