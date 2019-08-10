2019-08-10T07:30:16+03:00
В мире

Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский

Но после подсказки отметил, что лидер Украины "разумный парень" [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Дональд Трамп забыл кто такой Владимир ЗеленскийДональд Трамп забыл кто такой Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Во время встречи с журналистами президента спросили, планирует ли он пригласить Зеленского в Белый дом. Это вопрос поставил в тупик американского лидера. Он поинтересовался в ответ: «О ком вы говорите?», а когда получил уточнение, высказался положительно.

Поняв, о ком идет речь, Трамп назвал нового украинского главу "разумным парнем" и предположил, что «Зеленский заключит соглашение с Путиным».

Помимо этого, Трамп хотел ы видеть своего коллегу в Вашингтоне для проведения переговоров, также заявил президент США.

Ранее на Украине сообщали, что визит в Белый дом может состояться уже в сентябре 2019 года. ДО этого момента между президентами было только телефонное общение, переговоры прошли в конце июля. Лидеры обсудили перспективы укрепления отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом

Трамп забыл фамилию президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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