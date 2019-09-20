2019-09-20T20:06:08+03:00
Политика

Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $

В компании «Нафтогаз» сообщили, сколько хотят брать за прокачку
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Украина определилась с тарифами за транзитУкраина определилась с тарифами за транзитФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава компании «Нафтогаз» озвучил, какой тариф хотят предложить «Газпрому» за прокачку газа по территории Незалежной. Заявление Андрей Коболев сделал в Брюсселе, его слова приводит телерадиокомпания Deutsche Welle (DW). Руководитель украинской газовой компании сообщил, что без заключения договора транзита быть не может – в противном случае Украина посчитает происходящее «контрабандой».

- Чем больше объемы и на чем более длительный период "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф, - сообщил Коболев.

При бронировании 60 миллиардов кубометров в год в «Нафтогазе» готовы выставить тариф на уровне 3,21 доллара. При этом такой договор украинцы планируют подписать на срок с 2020по 2024 года. Если объемы выше – 90 миллиардов кубометров, то тариф уже 2,56 доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лидер «Хезболлах» завил, что Иран уничтожит в случае в войны Саудовскую Аравию
В США задержаны два участника штурма «Зоны 51»
Умер актер Игорь Шибанов, игравший в «Брате» и «Улицах разбитых фонарей»
Минюст опроверг информацию об отмене некоторых профессиональных праздников
Мужчину, грозившегося взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
«Можем, но не торопимся»: Трамп заявил, что США способны нанести удар по 15 объектам Ирана
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков вступился за Кокорина, которому отказали в регистрации
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армейское питание
В Госдуме прокомментировали заявление Киева о деградации санкций против России
В Минтрансе выступили за сохранение профессиональных праздников
При взрыве машины на юге Афганистана погибли 39 человек
«Нью-Йорк опустошен»: Трамп иронично прокомментировал выход из предвыборной гонки мэра Билла де Блазио
Киев назвал условие снятия блокады с Донбасса
Актер Павел Устинов освобожден из СИЗО по решению Мосгорсуда
США ввели санкции против национального банка Ирана
Стало известно, почему россияне предпочитают отечественные курорты Турции
Британский рэпер вынес на сцену муляж отрубленной головы Бориса Джонсона
Расстрелявшему коллег на «Рязанском проспекте» полицейскому грозит пожизненное заключение
Захарова назвала претензии Эстонии к СССР "юридически ничтожными"
Названа дата встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом
МИД Украины констатировал развал санкционного режима против России
Главный нарколог Минздрава об эпидемии болезней от вейпов в СМШ: «Это заставляет задуматься о запрете их в России»
Песков заявил, что у Путина не бывает полноценных выходных
Украина рассматривает возможность покупки российского газа
Пронесшему в самолет бомбу в мясорубке мужчине грозит пожизненный срок
Штурм Зоны 51 трансляция. У военной базы США в Неваде собирается толпа
Виктор Бут о первом с 2012 года свидании с семьей: «Еле узнал дочь»
Названы популярные направления на новогодние праздники у россиян