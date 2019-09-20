Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $

СЕГОДНЯ 20:05 2019-09-20T20:06:08+03:00

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Глава компании «Нафтогаз» озвучил, какой тариф хотят предложить «Газпрому» за прокачку газа по территории Незалежной. Заявление Андрей Коболев сделал в Брюсселе, его слова приводит телерадиокомпания Deutsche Welle (DW). Руководитель украинской газовой компании сообщил, что без заключения договора транзита быть не может – в противном случае Украина посчитает происходящее «контрабандой».

- Чем больше объемы и на чем более длительный период "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф, - сообщил Коболев.

При бронировании 60 миллиардов кубометров в год в «Нафтогазе» готовы выставить тариф на уровне 3,21 доллара. При этом такой договор украинцы планируют подписать на срок с 2020по 2024 года. Если объемы выше – 90 миллиардов кубометров, то тариф уже 2,56 доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU