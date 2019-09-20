2019-09-20T21:13:11+03:00
Политика

Украинские оппозиционеры собирают подписи за снятие неприкосновенности с президента

Фракция «Оппозиционная платформа» хочет уравнять всех государственных служащих перед законом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президента Украины хотят лишить неприкосновенностиПрезидента Украины хотят лишить неприкосновенностиФото: REUTERS
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Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» 20 сентября объявила сбор подписей за лишение неприкосновенности президента Владимира Зеленского. Депутат фракции Илья Кива объяснил позицию депутатов-соратников. Неприкосновенности планируют лишить не только главу страны, но и судей:

- Данная инициатива должна набрать 150 подписей народных депутатов. Это позволит нам всем уравнять государственных чиновников перед законом, - приводит слова Кива пресс-служба партии.

Оппозиционеры считают, что неприкосновенность президента и судей дает им право оказывать давление на всех несогласных. Если инициативу поддержит минимум 150 депутатов, то по мнению Ильи Кива, это сделает "всех равными перед законом, в том числе вертикаль власти".

О том, кто поставил подписи, оппозиционеры обещали сообщать открыто.

Ранее верховная Рада приняла закон о снятии депутатской неприкосновенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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