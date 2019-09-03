Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-03T12:18:09+03:00

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Во вторник, 3 сентября, Верховная рада Украины нового созыва в окончательном чтении принял законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. При необходимом минимуме в 300 голосов «за» проголосовали 373 депутата.

Выступая в Верховной раде перед голосованием, президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов сделать то, что «они многие годы обещали людям, простым украинцам» и отказаться от депутатской неприкосновенности.

Согласно принятому документу, из статьи 80 Конституции Украины будет исключены фразы о гарантии неприкосновенности народным депутатам страны, а также о том, что парламентарии «не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы» без согласия Рады.

Напомним, 30 августа парламент Украины принял законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU