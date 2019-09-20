Власти Украины планируют конфисковать купленные россиянами земли

СЕГОДНЯ 23:16 2019-09-20T23:19:19+03:00

Ранее Зеленский заявлял, что до конца этого года его страна запустит продажу сельскохозяйственных земль Фото: REUTERS

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, как будут бороться с продажей земли россиянам

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Купленные россиянами земли власти Украины планируют изымать. Это будет соответствовать законопроекту о рынке земель, предложенном президентом Владимиром Зеленским. Ранее украинский лидер призвал дать право покупки сельхозземель только жителям страны, территориальным общинам и местным компаниям.

В пятницу 20 сентября министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов рассказал журналистам, как будут «чистить ряды» собственников.

Для предотвращения покупки земли россиянами будут применять такую меру, как конфискация. Об этом пишет агентство «Украинские новости».

- Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор - это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры таковы, что бы мы могли более широко применять этот механизм, - сказал украинский министр.

ИСТОЧНИК KP.RU