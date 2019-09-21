В Японии из-за тайфуна пострадали четыре человека: отменено свыше 200 авиарейсов

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-21T08:16:17+03:00

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Из-за тропического шторма «Тапа» в Японии отменены 283 авиарейса. Об этом сообщает Телеканал NHK в субботу 21 сентября. Тайфун свирепствую на юге страны. Местные СМИ сообщают о четырех пострадавших в префектуре Окинава.

Стихия внесла свои коррективы в расписание движения поездов – монорельсовая дорога в Окинава временно прекратила работу. Власти города приняли решение перекрыть несколько автомобильных дорог. Проблематично жителям Окинавы добраться куда-либо на автобусе, поскольку их движение на остове приостановлено.

- В префектуре Тиба около 11 500 отключений электроэнергии, - сообщает Телеканал NHK.

По данным Японского метеорологического агентства, сильный тайфун движется в северо-западном направлении со скоростью 20 километров в час по морю. Эпицентр находится в 120 километрах от острова Куме в префектуре Окинава. Жителей предупреждают о сильном дожде.

ИСТОЧНИК KP.RU