В Японии из-за тайфуна пострадали четыре человека: отменено свыше 200 авиарейсов
Из-за тропического шторма «Тапа» в Японии отменены 283 авиарейса. Об этом сообщает Телеканал NHK в субботу 21 сентября. Тайфун свирепствую на юге страны. Местные СМИ сообщают о четырех пострадавших в префектуре Окинава.
Стихия внесла свои коррективы в расписание движения поездов – монорельсовая дорога в Окинава временно прекратила работу. Власти города приняли решение перекрыть несколько автомобильных дорог. Проблематично жителям Окинавы добраться куда-либо на автобусе, поскольку их движение на остове приостановлено.
- В префектуре Тиба около 11 500 отключений электроэнергии, - сообщает Телеканал NHK.
По данным Японского метеорологического агентства, сильный тайфун движется в северо-западном направлении со скоростью 20 километров в час по морю. Эпицентр находится в 120 километрах от острова Куме в префектуре Окинава. Жителей предупреждают о сильном дожде.
ИСТОЧНИК KP.RU