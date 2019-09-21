Во время школьного футбольного матча в Филадельфии произошла перестрелка
На стадионе САШ в Филадельфии произошла перестрелка, в ходе которой ранены два подростка. Как сообщает 6ABC, пострадавшими 14 и 15 лет. Они получили неопасные для жизни раны. Школьников доставили в больницу прямо со стадиона.
По данным местной полиции, огонь открыли двое мужчин, находившихся около автофургона. В момент, когда американца начали выяснять отношения, на расположенном рядом стадионе проходил мачт двух школьных команд по футболу. Все случилось около 20.00 в пятницу 20 сентября (23.00 по московскому времени).
- Выстрелы остановили футбольный матч средней школы Института Имхотеп во второй четверти матча, - сообщают СМИ. – Зрителей эвакуировали.
Старший подросток получил ранение в бедро, другому юному футболисту пуля угодила в ногу.
Год назад произошло аналогичное ЧП - во время школьного футбольного матча ранены были два подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU