2019-09-21T10:12:17+03:00
Политика

The Washington post: Трамп считает политику Украины бессмысленной

Бывший сотрудник администрации президента США рассказал об отношении главы государства к внешней политике властей Украины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США встретился с главой Украины 25 сентябряПрезидент США встретился с главой Украины 25 сентябряФото: REUTERS
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Бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента США рассказал, как Дональд Трамп оценивает внешнюю политику новых властей Украины. С бывшим чиновником на условиях анонимности пообщались журналисты The Washington post.

- Президент считает, что «то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян, - сказал собеседник представителям редакции издания. - Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?

Ранее сайт kp.ru писал, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа назначена на 25 сентября, диалог состоится в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН.

До этого лидеры двух стран разговаривали по телефону. Этими переговорами заинтересовали спецслужбы США из-за того, что Трамп мог сообщить информацию, которая способная "нанеси ущерб интересам страны". По сообщениями американских СМИ глава Белого дома говорил о расследовании дела Байдена и демократов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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