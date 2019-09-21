2019-09-21T16:53:24+03:00
В мире

Трамп заявил, что не сказал ничего неправильного в разговоре с Зеленским

Ранее американские СМИ сообщили, что глава США призывал лидера Украины оказать содействие своему адвокату, который выступает за проведение разбирательства, связанного с Джозефом Байденом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский лидер Дональд Трамп уверен, что не сказал ничего неправильного в ходе телефонных переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским.

При этом ранее ряд американских СМИ сообщили, что Трамп призвал лидера Незалежной оказать содействие своему адвокату, который выступает за проведение разбирательства, связанного с Джозефом Байденом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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