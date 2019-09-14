Землетрясение в 5,9 баллов произошло у берегов Индонезии

СЕГОДНЯ 20:35 2019-09-14T20:41:52+03:00

Землетрясение 2018 года унесло жизни больше чем 300 человек Фото: REUTERS

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У берегов Индонезии 14 сентября произошло землетрясение. По сообщению Геологической службы США подземные толчки были магнитудой 5,9 баллов. О разрушениях и потсрадвших пока ничего не известно. Эпицентр располагался в 108 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лаивуи. Сейсмологи сообщают, что землетрясение произошло в 16.21 по времени UTC.

В августе 2018 года Индонезия пережила мощное землетрясение. Тогда ученые сообщили о подземных толчках в 7 баллов. Пострадали около 200 человек, свыше 90 – погибли. Среди погибших – все жители Индонезии. Несмотря на то, что эпицентр пришелся на остров Ломбок, «тряску» ощутили также на популярном у туристов Бали.

В сентябре того же года жителям страны вновь пришлось стать жертвами стихии. Землетрясение вызвало цунами – погибли больше 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU