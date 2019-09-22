2019-09-22T01:01:42+03:00
Политика

Порошенко: Украина может не пережить еще один Майдан

Экс-президент пообещал «делать все возможное, чтобы сохранить государство»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его стране на сегодняшний день «точно не нужен» новый Майдан, потому что очередной конфликт она может не пережить. При этом он пообещал «делать все возможное, чтобы сохранить государство».

«В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», - заявил Порошенко в эфире украинского «Пятого канала». в субботу вечером.

Таким образом экс-лидер Незалежной прокомментировал сообщения СМИ о том, что он готовит госпереворот, и якобы именно поэтому новые киевские власти, полностью сменившие состав кабмина, оставили на посту министра внутренних дел Арсена Авакова – дескать, только он сможет помешать Порошенко реализовать свои планы.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в конце августа интернет-издание «Страна.ua» опубликовало снимок переписки депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, которая кому-то поясняла, что Порошенко «очень серьезно» готовит переворот, и ждет только отставки Авакова, поэтому глава МВД Украины останется на своем посту как минимум до декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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