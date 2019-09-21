Порошенко договорился о встрече с Зеленским

21 Сент. 23:25 2019-09-21T23:32:24+03:00

Сообщая о разговоре с президентом Украины, экс-глава государства отметил, что может «обойтись без этой встречи», если она не нужна его преемнику

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Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил, что готов к встрече с действующим главой государства Владимиром Зеленским, и уже даже договорился с ним об аудиенции. Правда, что именно он хочет обсудить со своим преемником, нынешний депутат Верховной рады не рассказал.

«У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», - заявил Порошенко в эфире украинского «Пятого канала».

Экс-президент также поведал соотечественникам, что встречался с бизнесменом Игорем Коломойским

Экс-президент Украины также подтвердил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским. Причем, по его словам, встреча состоялась по инициативе олигарха, и они более получаса говорили «ни о чем».

«С Коломойским я встречался за последние два с половиной или три года один раз. Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем», - уточнил Порошенко.

Как писал сайт kp.ru, на днях он в очередной раз не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Напомним, как писал сайт kp.ru, Петр Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел, что не помешало ему участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.

ИСТОЧНИК KP.RU