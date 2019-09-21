2019-09-21T23:32:24+03:00
Политика

Порошенко договорился о встрече с Зеленским

Сообщая о разговоре с президентом Украины, экс-глава государства отметил, что может «обойтись без этой встречи», если она не нужна его преемнику
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил, что готов к встрече с действующим главой государства Владимиром Зеленским, и уже даже договорился с ним об аудиенции. Правда, что именно он хочет обсудить со своим преемником, нынешний депутат Верховной рады не рассказал.

«У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», - заявил Порошенко в эфире украинского «Пятого канала».

Экс-президент также поведал соотечественникам, что встречался с бизнесменом Игорем Коломойским

Экс-президент Украины также подтвердил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским. Причем, по его словам, встреча состоялась по инициативе олигарха, и они более получаса говорили «ни о чем».

«С Коломойским я встречался за последние два с половиной или три года один раз. Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем», - уточнил Порошенко.

Как писал сайт kp.ru, на днях он в очередной раз не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Напомним, как писал сайт kp.ru, Петр Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел, что не помешало ему участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Одессой столкнулись грузовик и маршрутка, погибли девять человек
Компания Pinn предъявил иск к Apple за нарушение патентов при производстве беспроводных наушников
Теннисистка из Абхазии, ранее пропавшая в Москве, нашлась
На Украине пятилетнего ребенка призвали на службу в армии
Путин: СМИ активизируют прямой диалог между россиянами и властью
Сборная РФ завоевала золото на ЧМ в Баку в групповом многоборье
Российское посольство в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранеными российскими военными
В Таиланде обнаружили тело гражданина РФ рядом с мертвым питбулем
Карелия присоединилась к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ
В Париже число задержанных в ходе субботней акции протеста достигло 152 человек
На военной базе в Таджикистане на российских солдат напали с ножом
В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
Директор Госбюро расследований Украины заявил, что его кабинет прослушивали
Трамп одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток
Трамп заявил, что не сказал ничего неправильного в разговоре с Зеленским
"Ночные заморозки и снег с дождем": синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в ближайшие дни
Эрдоган: Турция завершила подготовку к новой сирийской военной операции