Порошенко договорился о встрече с Зеленским
Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил, что готов к встрече с действующим главой государства Владимиром Зеленским, и уже даже договорился с ним об аудиенции. Правда, что именно он хочет обсудить со своим преемником, нынешний депутат Верховной рады не рассказал.
«У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», - заявил Порошенко в эфире украинского «Пятого канала».
Экс-президент также поведал соотечественникам, что встречался с бизнесменом Игорем Коломойским
Экс-президент Украины также подтвердил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским. Причем, по его словам, встреча состоялась по инициативе олигарха, и они более получаса говорили «ни о чем».
«С Коломойским я встречался за последние два с половиной или три года один раз. Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем», - уточнил Порошенко.
Как писал сайт kp.ru, на днях он в очередной раз не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Напомним, как писал сайт kp.ru, Петр Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел, что не помешало ему участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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