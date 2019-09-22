Йеменские повстанцы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами, если коалиция не прекратит обстрелы

СЕГОДНЯ 02:34 2019-09-22T02:50:05+03:00

Дпрны атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии Фото: REUTERS

Лидер движения «Ансар Алла» попросил мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут подвергнуться атакам хуситов

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Йеменские мятежники-хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по ее важным объектам, если возглавляемая Эр-Риядом коалиция не прекратит бомбардировки районов на севере Йемена, которые находятся под их контролем.

Об этом заявил лидер движения «Ансар Алла» Малик аль-Хуси, выступая в эфире телеканала «Аль-Масира» по случаю пятой годовщины со дня захвата хуситами власти в Сане. При этом он пообещал, что когда прекратятся обстрелы, повстанцы тоже перестанут наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками саудовские объекты.

«В условиях продолжающихся обстрелов, блокады и агрессии наши удары станут более болезненными, смертоносными и разрушительными, затронут районы, которые находятся еще дальше, и тогда для нас не будет никаких красных линий», - приводит его слова РИА Новости.

Малик аль-Хуси попросил мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут подвергнуться атакам хуситов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 сентября последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.

Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. Штаты обвинили Иран в причастности к этим атакам.

ИСТОЧНИК KP.RU