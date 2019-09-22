2019-09-22T02:50:05+03:00
В мире

Йеменские повстанцы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами, если коалиция не прекратит обстрелы

Лидер движения «Ансар Алла» попросил мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут подвергнуться атакам хуситов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дпрны атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской АравииДпрны атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской АравииФото: REUTERS
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Йеменские мятежники-хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по ее важным объектам, если возглавляемая Эр-Риядом коалиция не прекратит бомбардировки районов на севере Йемена, которые находятся под их контролем.

Об этом заявил лидер движения «Ансар Алла» Малик аль-Хуси, выступая в эфире телеканала «Аль-Масира» по случаю пятой годовщины со дня захвата хуситами власти в Сане. При этом он пообещал, что когда прекратятся обстрелы, повстанцы тоже перестанут наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками саудовские объекты.

«В условиях продолжающихся обстрелов, блокады и агрессии наши удары станут более болезненными, смертоносными и разрушительными, затронут районы, которые находятся еще дальше, и тогда для нас не будет никаких красных линий», - приводит его слова РИА Новости.

Малик аль-Хуси попросил мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут подвергнуться атакам хуситов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 сентября последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.

Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. Штаты обвинили Иран в причастности к этим атакам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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