2019-09-20T21:01:31+03:00
Политика

Госсекретарь США об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: «Все улики указывают на Иран»

Майк Помпео снова выступил с обвинениями в адрес Ирана
Юлия САЛЬНИКОВА
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Майк Помпео обвиняет в атаках на НПЗ ИранМайк Помпео обвиняет в атаках на НПЗ ИранФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что собранные американцами «улики» по нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии указывают на Иран. Атака произошла 14 сентября. В результате пожара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе сократилось производство нефти и выросла стоимость «черного золота» на рынке.

Йеменские повстанцы взяли на себя ответственность за случившееся. Однако, в США подозревают Иран. Майк Помпео уже делал заявления о том, что Америка будет собирать доказательства вины Тегерана. Пока доказательства не обнародованы, но госсекретарь США делает на их основании новые заявления:

- Прозрачные попытки свалить вину на других не помогут, все улики указывают на Иран и только на Иран, - говорится в письменном заявлении Помпео. Сообщение цитирует РИА Новости.

Помпео уверен – Тегеран нужно привлечь к ответственности с помощью дипломатической и экономической изоляции. США 20 сентября ввели против иранского национального банка санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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