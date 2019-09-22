Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 19, один человек погиб
Число пострадавших из-за тайфуна «Тапа» в японской префектуре Окинава к утру воскресенья, 22 сентября, возросло до 19, один человек погиб, передает телеканал NHK. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.
Кроме того, авиакомпании страны Восходящего Солнца к этому часу отменили уже 302 рейса между Окинавой и островом Хонсю, изменения в расписании самолетов коснулись Кюсю, в район которого переместился тайфун «Тапа».
Сильный ветер валил деревья и повредил линии электропередачи, без света и тепла в префектуре остаются около 1,8 тысячи жилых домов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за тайфуна в Окинаве временно приостановили движение поезда и общественный транспорт, местные власти также перекрыли несколько автомобильных дорог.
По данным Японского метеорологического агентства, «Тапа» движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 километров в час и достигнет острова Кюсю к вечеру воскресенья.
ИСТОЧНИК KP.RU