Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 19, один человек погиб

СЕГОДНЯ 04:28 2019-09-22T04:53:48+03:00

Японские авиакомпании отменили более 300 рейсов между Окинавой и островом Хонсю

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Число пострадавших из-за тайфуна «Тапа» в японской префектуре Окинава к утру воскресенья, 22 сентября, возросло до 19, один человек погиб, передает телеканал NHK. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

Кроме того, авиакомпании страны Восходящего Солнца к этому часу отменили уже 302 рейса между Окинавой и островом Хонсю, изменения в расписании самолетов коснулись Кюсю, в район которого переместился тайфун «Тапа».

Сильный ветер валил деревья и повредил линии электропередачи, без света и тепла в префектуре остаются около 1,8 тысячи жилых домов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за тайфуна в Окинаве временно приостановили движение поезда и общественный транспорт, местные власти также перекрыли несколько автомобильных дорог.

По данным Японского метеорологического агентства, «Тапа» движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 километров в час и достигнет острова Кюсю к вечеру воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU