Россия сняла с производства 12 перспективных образцов оружия после испытаний в САР

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-22T10:20:57+03:00

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После испытаний в Сирии Россия доработала сотни типов оружия, а 12 перспективных образцов вооружения были сняты с производства. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«По итогам боевых действий в Сирии у нас, естественно, был проведен большой разбор полетов и не один, и не десять. Могу вам сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые считались перспективными, мы просто сняли с производства и с вооружения», - сказал глава ведомства Минобороны в интервью газете «Московский комсомолец».

Шойгу также рассказал о кратном уменьшении времени работы загрузки полетного задания в российскую крылатую ракету «Калибр». Соответствующие поручение по доработкам характеристик «Калибра» дал президент России Владимир Путин.

Отметим, что в июле этого года уникальная подводная лодка типа «Пиранья» получила на вооружение ракеты «Калибр».

ИСТОЧНИК KP.RU