2019-09-22T11:51:24+03:00
Политика

Шойгу рассказал о главной угрозе для России и мира

Глава Минобороны исключил участие Москвы в полномасштабном военном конфликте
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Шойгу рассказал о главной угрозе России и мираШойгу рассказал о главной угрозе России и мираФото: c cайта Министерства обороны России.
Изменить размер текста:

Вера Вашингтона в силовое превосходство может привести к неразумному решению и создать угрозу как для России, так и для других стран. Соответствующие заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Когда ты понимаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в Вашингтоне, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», - в интервью газете «Московский комсомолец».

Министр отметил, что нынешний уровень информатизации и автоматизации создают вероятность ошибки в системе управления вооружением. По этой причине на первый план вышли вопросы информационной безопасности.

Однако глава Минобороны подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос участия России в полномасштабном военном конфликте не стоит, поскольку «все риски и последствия» данной ситуации «очевидны всем».

Как писал сайт kp.ru, в своем интервью Шойгу также рассказал о «большом разборе полетов» по итогам боевых действий в Сирии. Он сообщил, что Россия сняла с производства 12 перспективных образцов оружия и сотни доработала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Таджикистане задержан напавший российских военных мужчина
Робот «Федор» может вернуться в космос
МИД Ирана: Тегеран не исключает войну с США, но не начнет ее первой
Из-за плохой погоды в Москве отменены и задержаны почти 30 рейсов
Россия сняла с производства 12 перспективных образцов оружия после испытаний в САР
Американского бойца Стивенса забросали мусором после поражения в слишком коротком бою
Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию
«Моя политсила не боится никого»: Порошенко уверен, что его не смогут посадить в тюрьму
Стал известен размер пенсии известных российских артистов
В Госдепе США обеспокоились арестом членов «Свидетелей Иеговы» в России
Пострадавший в Эймсбери британец хочет отсудить у России миллион фунтов
Москва вошла в десятку лучших направлений для осеннего туризма
Глава МИД Ирана назвал заявление США об отправке дополнительных войск на Ближний Восток «позерством»
В партии Зеленского рассказали о несоответствии ценностей Европы и Украины
Из-за тайфуна «Тапа» в Приморье объявили штормовое предупреждение
Эксперт: чаще всего российские туристы погибают в Турции по собственной вине
Полиция Гонконга задержала 13-летнюю девочку
Президент Колумбии заявил, что пора «покончить» с властью Мадуро в Венесуэле
США отправят на Ближний Восток дополнительные войска
Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 19, один человек погиб
NI: Российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми»
У берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение
Йеменские повстанцы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами, если коалиция не прекратит обстрелы
Премьер Словакии призвал чтить память советских воинов, освобождавших страну от фашистов