Шойгу рассказал о главной угрозе для России и мира

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-22T11:51:24+03:00

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Вера Вашингтона в силовое превосходство может привести к неразумному решению и создать угрозу как для России, так и для других стран. Соответствующие заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Когда ты понимаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в Вашингтоне, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», - в интервью газете «Московский комсомолец».

Министр отметил, что нынешний уровень информатизации и автоматизации создают вероятность ошибки в системе управления вооружением. По этой причине на первый план вышли вопросы информационной безопасности.

Однако глава Минобороны подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос участия России в полномасштабном военном конфликте не стоит, поскольку «все риски и последствия» данной ситуации «очевидны всем».

Как писал сайт kp.ru, в своем интервью Шойгу также рассказал о «большом разборе полетов» по итогам боевых действий в Сирии. Он сообщил, что Россия сняла с производства 12 перспективных образцов оружия и сотни доработала.

ИСТОЧНИК KP.RU