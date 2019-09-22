2019-09-22T12:55:21+03:00
Политика

Появилось видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»

На снимках видно запуск зенитных ракет и стрельбу из корабельной артиллерии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Появилось видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»Появилось видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»
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В Баренцевом море во время учений кораблей арктической группировки Северного флота по отработке отражения нападения противника с воздуха показали российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его возможности.

На канале Минобороны России в YouTube появилось видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря. На снимках видно запуск зенитных ракет и стрельбу из корабельной артиллерии.

Напомним, в начале мая прошлого года японский журнал назвал «Кинжал» «убийцей американских авианосцев», способным сделать беззащитным флот Соединённых Штатов и помочь России с Китаем сократить военное присутствие Запада в Азиатско-Тихоокеанском Регионе. Позже в Пентагоне заявили, что у Вооруженных сил США нет защиты перед «Кинжалами» с его скоростью.

Ранее сайт kp.ru рассказывал на что способны комплексы «Кинжал» и «Авангард».

Минобороны опубликовало видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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