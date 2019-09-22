Появилось видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»
В Баренцевом море во время учений кораблей арктической группировки Северного флота по отработке отражения нападения противника с воздуха показали российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его возможности.
На канале Минобороны России в YouTube появилось видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря. На снимках видно запуск зенитных ракет и стрельбу из корабельной артиллерии.
Напомним, в начале мая прошлого года японский журнал назвал «Кинжал» «убийцей американских авианосцев», способным сделать беззащитным флот Соединённых Штатов и помочь России с Китаем сократить военное присутствие Запада в Азиатско-Тихоокеанском Регионе. Позже в Пентагоне заявили, что у Вооруженных сил США нет защиты перед «Кинжалами» с его скоростью.
Ранее сайт kp.ru рассказывал на что способны комплексы «Кинжал» и «Авангард».
Минобороны опубликовало видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота.
ИСТОЧНИК KP.RU