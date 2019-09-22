Появилось видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-22T12:55:21+03:00

На снимках видно запуск зенитных ракет и стрельбу из корабельной артиллерии

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В Баренцевом море во время учений кораблей арктической группировки Северного флота по отработке отражения нападения противника с воздуха показали российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его возможности.

На канале Минобороны России в YouTube появилось видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря. На снимках видно запуск зенитных ракет и стрельбу из корабельной артиллерии.

Напомним, в начале мая прошлого года японский журнал назвал «Кинжал» «убийцей американских авианосцев», способным сделать беззащитным флот Соединённых Штатов и помочь России с Китаем сократить военное присутствие Запада в Азиатско-Тихоокеанском Регионе. Позже в Пентагоне заявили, что у Вооруженных сил США нет защиты перед «Кинжалами» с его скоростью.

Ранее сайт kp.ru рассказывал на что способны комплексы «Кинжал» и «Авангард».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733495" frameborder="0"></iframe> Минобороны опубликовало видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU