Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-22T13:10:45+03:00

Россияне могут вернуться на родину на следующей неделе

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Пираты освободили восемь моряков, которых они похитили у берегов Камеруна в августе этого года.

Как сообщает РИА-Новости, в настоящее время трое россиян находятся в Германии. Все моряки здоровы, их возвращение в Россию запланировано на следующей неделе.

Напомним, 15 августа у берегов Камеруна пираты захватили судно «Мармалайта» с российскими и немецкими моряками на борту. Принадлежащей датской компании корабль следовало вдоль Гвинейского залива под Антигуа и Барбуды.

В плен попал пять граждан Германии и трое россиян - уроженцы Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, а само судно пираты трогать не стали. На борту остались четверо членов экипажа.

Через пять дней пираты вышли на связь. Компания работодатель сообщила, что при выходе на связь требования налетчики не озвучивали.

ИСТОЧНИК KP.RU