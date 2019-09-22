2019-09-22T15:54:37+03:00
Происшествия

При землетрясении в Албании пострадали более ста человек

За сутки в стране произошло около 300 подземных толчков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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При землетрясении в Албании пострадали более ста человекПри землетрясении в Албании пострадали более ста человекФото: REUTERS
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Более ста человек пострадали от землетрясения магнитудой 5,6 на западе Албании. Повреждены более 180 зданий

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Геологическая служба Соединённых Штатов сообщила о землетрясение в Албании в субботу, 21 сентября. В стране произошло около 300 подземных толчков. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Стихия заронила столицу Тирана и юго-западную часть Северной Македонии.

Сейсмолог Рапо Ормени сообщил о возможности новых землетрясений незначительной магнитуды на протяжении предстоящих недель.

На данный момент сообщается о 107 пострадавших. Большинство пострадавших отпущены домой, 10 госпитализированы. В стране действует бесплатная горячая линия для оказания помощи пострадавшим.

В некоторых пунктах Албании было отключено электричество и мобильная связь.

В посольство России сообщили, что не располагают о результатах пострадавших в результате землетрясений россиян.

«Была одна группа туристов из РФ и Белоруссии, которые отдыхали вблизи города Дуррес, люди напуганы, но пострадавших нет», - заявили в посольстве.

Мощное землетрясение произошло в Албании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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