При землетрясении в Албании пострадали более ста человек
Более ста человек пострадали от землетрясения магнитудой 5,6 на западе Албании. Повреждены более 180 зданий
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Геологическая служба Соединённых Штатов сообщила о землетрясение в Албании в субботу, 21 сентября. В стране произошло около 300 подземных толчков. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Стихия заронила столицу Тирана и юго-западную часть Северной Македонии.
Сейсмолог Рапо Ормени сообщил о возможности новых землетрясений незначительной магнитуды на протяжении предстоящих недель.
На данный момент сообщается о 107 пострадавших. Большинство пострадавших отпущены домой, 10 госпитализированы. В стране действует бесплатная горячая линия для оказания помощи пострадавшим.
В некоторых пунктах Албании было отключено электричество и мобильная связь.
В посольство России сообщили, что не располагают о результатах пострадавших в результате землетрясений россиян.
«Была одна группа туристов из РФ и Белоруссии, которые отдыхали вблизи города Дуррес, люди напуганы, но пострадавших нет», - заявили в посольстве.
Мощное землетрясение произошло в Албании.
ИСТОЧНИК KP.RU