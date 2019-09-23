Американский генерал заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море
Россия мешает НАТО проводить военные учения в Черном море, заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью украинскому изданию «Сегодня».
По словам американского генерала, когда силы Североатлантического альянса объявляют места в Черном море, где они собираются проводить свои маневры, наша страна якобы сразу же закрывает к ним проходы.
«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», - цитирует издание заявление Бена Ходжеса.
Генерал отметил, что Альянсу необходимо следует наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы «чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июля военный блок проводил на территории южных областей Украины морские учения под названием Sea Breeze – 2019. Черноморский флот России внимательно наблюдал за действиями кораблей стран НАТО и их союзников, чтобы вовремя отреагировать на возможные внештатные ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU