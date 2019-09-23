2019-09-23T05:21:25+03:00
Звезды

Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в комедийном сериале досталась Биллу Хейдеру

Актриса Фиби Уоллер-Бридж получила премию «Эмми за лучшую женскую роль в комедийном сериале [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Билл Хейдер завоевывал премию Emmy за сериал «Барри» второй год подрядБилл Хейдер завоевывал премию Emmy за сериал «Барри» второй год подрядФото: REUTERS
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В ночь на понедельник, 23 сентября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) проходит 71-я церемония вручения самой престижной в США телевизионной премии «Эмми». Трансляцию грандиозного шоу в лос-анджелесском театре Microsoft ведет телеканал Fox.

Премию за лучшую главную мужскую роль в комедийном сериале получил актер Билл Хейдер, сыгравший в сериале «Барри». Стоит отметить, что эта картина приносит ему Emmy второй год подряд.

Награда в номинации «Лучшая женская роль в комедийном сериале» досталась Фиби Уоллер-Бридж за ленту «Дрянь». Актриса заработала премию «Эмми» еще и за сценарий «Дряни». За режиссуру этого сериала Emmy получил Герри Брэдбир.

Фиби Уоллер-Бридж получила награду за сериал «Дрянь», где актриса выступила еще и сценаристом Фото: REUTERS

Фиби Уоллер-Бридж получила награду за сериал «Дрянь», где актриса выступила еще и сценаристомФото: REUTERS

Премию американской Академии телевизионных наук и искусств за лучшие роли второго плана получили Алекс Борштейн и Тони Шэлуб. Оба – за работу в сериале «Удивительная миссис Мейзел».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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