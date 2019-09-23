Число пострадавших из-за тайфуна «Тапа» в Японии возросло до 30 человек

СЕГОДНЯ 06:14 2019-09-23T06:25:35+03:00

На юго-западном японском острове Кюсю обесточены более 52 тысяч домов

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Число пострадавших из-за тайфуна «Тапа», который в субботу обрушился на южные и юго-западные прибрежные регионы Японии, возросло до 30 человек. Больше всего людей получили травмы в префектуре Окинава, первой попавшей под удар стихии. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и одном погибшем.

К этому часу тайфун «Тапа» достиг острова Кюсю, где сильный ветер повредил линии электропередачи, в результате на острове обесточены более 52 тысяч домов.

Авиакомпании страны Восходящего Солнца за прошедшие выходные были вынуждены отменить свыше полутысячи внутренних авиарейсов, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в связи с приближением тайфуна «Тапа» в Приморском крае объявили штормовое предупреждение 23 и 24 сентября. По прогнозам синоптиков, тайфун принесет в регион сильный ветер и проливные дожди, поэтому возможны подтопления, аварии на линиях электропередачи, а также не исключено, что размоет дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU