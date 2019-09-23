В МИД Ирана объяснили, как хуситы смогли нанести удар по НПЗ в Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-23T07:54:11+03:00

В распоряжении хуситов, как считают в МИД Ирана, есть ноу-хау в области вооружения Фото: REUTERS

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, как йеменские повстанцы могли нанести удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Хуситы по его мнению самостоятельно увеличили радиус ракет. Само оружие им досталось от экс-президента страны Али Абдаллы Салеха. Зариф предположил, что вооружение бывший лидер «скупал за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти».

Имеющееся в распоряжении повстанцев оружие они смогли доработать. Как сообщают в МИД Ирана, хуситы обладают «ноу-хау» в области вооружение. Это позволило им с точностью попасть в НПЗ. Зариф также напомнил, что никаких доказательств причастности к атакам со стороны Тегерана власти Саудовской Аравии не предоставляли.

В США не верят, что атаку на НПЗ устроили повстанцы и Йемена. В Белом доме собирают доказательства того, что за нападением стоит Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU