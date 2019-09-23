2019-09-23T07:54:11+03:00
Политика

В МИД Ирана объяснили, как хуситы смогли нанести удар по НПЗ в Саудовской Аравии

Мохаммад Джавад Зариф рассказал, откуда у повстанцев появилось оружие
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В распоряжении хуситов, как считают в МИД Ирана, есть ноу-хау в области вооруженияВ распоряжении хуситов, как считают в МИД Ирана, есть ноу-хау в области вооруженияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, как йеменские повстанцы могли нанести удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Хуситы по его мнению самостоятельно увеличили радиус ракет. Само оружие им досталось от экс-президента страны Али Абдаллы Салеха. Зариф предположил, что вооружение бывший лидер «скупал за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти».

Имеющееся в распоряжении повстанцев оружие они смогли доработать. Как сообщают в МИД Ирана, хуситы обладают «ноу-хау» в области вооружение. Это позволило им с точностью попасть в НПЗ. Зариф также напомнил, что никаких доказательств причастности к атакам со стороны Тегерана власти Саудовской Аравии не предоставляли.

В США не верят, что атаку на НПЗ устроили повстанцы и Йемена. В Белом доме собирают доказательства того, что за нападением стоит Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы смертельные сочетания продуктов с лекарствами
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации: 150 тысяч туристов не могут вернуться из отпуска
«Эмми» - 2019: «Игра престолов» стала лучшим драматическим сериалом
Названы регионы России с самым большим ростом зарплат
Минфин планирует масштабное сокращение госслужащих в 2020 году
«Эмми» – 2019: Премию за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Билли Портер
Число пострадавших из-за тайфуна «Тапа» в Японии возросло до 30 человек
«Эмми» – 2019: Сериал «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом
«Эмми» – 2019: Премия за лучшую мужскую роль в комедийном сериале досталась Биллу Хейдеру
Эксперты Индонезии назвали причины крушения Boeing 737 MAX
Американский генерал заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море
Военные инспекторы из Румынии, США и Украины пролетят над Россией
Пентагон извинился за угрозы участникам провалившегося штурма «Зоны 51»
WSJ: На восстановление работы НПЗ Saudi Aramco после атаки могут уйти месяцы
У депутата от партии Порошенко возле мэрии Киева сняли с руки дорогие часы
Российские наблюдатели проинспектируют учения НАТО в Латвии
В Сети появилось видео падения двух боевых машин ВДВ
Трамп и Эрдоган пообщались по телефону
Лавров встретится с Помпео в Нью-Йорке
Помпео против идеи обнародовать содержание беседы Трампа с Зеленским
На Кипре утонул турист из России