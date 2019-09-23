2019-09-23T08:05:46+03:00
Общество

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации: 150 тысяч туристов не могут вернуться из отпуска

В основном среди обманутых клиентов разорившейся организации – британцы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Туристы не могут вернуться из отпускаТуристы не могут вернуться из отпускаФото: Сергей МЕДВЕДЕВ
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Туроператор Thomas Cook объявил о начале процедуры ликвидации. Одна из старейших туристических фирм в мире, основанная в 1841 году, в понедельника на официальном сайте объявила о прекращении деятельности.

- Несмотря на многочисленные попытки, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами. Совет директоров компании пришел к выводу, что единственным вариантом является принудительная ликвидация, - гласит текст сообщения.

По данным издания The Mirror, за границей находятся около 150 тысяч клиентов разорившегося туроператора. Вопрос, каким образом они будут возвращаться домой, пока не решен. Тех, кто должен был лететь в аэропорт 23 сентября, предупредили, что вылет от компании отменен. Последний самолет с британскими туристами, который турагентство вернуло домой, вылетел в 5 часов утра.

В Турции тем временем работники отеля задержали туристов в здании, опасаясь, что турфирма не сможет оплатить отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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