2019-09-23T08:19:55+03:00
Общество

Названы смертельные сочетания продуктов с лекарствами

Врачи объяснили, что нельзя есть во время приема лекарств
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лекарства не стоит сочетать с молоком и некоторыми ягодамиЛекарства не стоит сочетать с молоком и некоторыми ягодамиФото: Алексей ФОКИН
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Врачи назвали продукты, которые в сочетании с лекарствами могут нанести серьезный вред здоровью. Информацией с News.ru поделился член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин.

Известно, что прием алкоголя несовместим с лекарствами. Однако, это не единственны продукт, который может навредить пациентку, принимающему медицинские препараты. Например, безобидная на первый взгляд малина не сочетается с аспирином или ибупрофеном. Все дело в природной салициловой кислоте ягоды, сочетание которой с этими лекарствами может вызвать внутренние кровотечения.

Сок грейпфрута не сочетается с лекарствами, предназначенными для снижения уровня холестерина. Врач сообщает, что были зафиксированы случаи гибели пациентов, смешавших лекарства с грейпфрутом.

Молоко тоже е лучший спутник при приеме лекарств -кальций при взаимодействии с лекарствами может выпадать в нерастворимый осадок в виде солей и снижать действие препарата. Особенно опасно молоко сочетать с антибиотиками.

Кроворазжижающие препараты не стоит употреблять вместе с шпинатом, брокколи и салатом. Если пьете препараты для снижения артериального давления, то свекла, калина и земляника могут усилить действие лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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