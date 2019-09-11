Трамп продлил режим санкций за «вмешательство» в американские выборы

СЕГОДНЯ 04:42 2019-09-11T04:59:57+03:00

Как пояснили в Белом доме, остается угроза попыток иностранных держав повлиять на выборы в США

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Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие своего указа о санкциях за «иностранное вмешательство» в американские выборы. Указ этот он подписал 12 сентября 2018 года.

Как пояснили в Белом доме, хоть пока и не выявлено никаких признаков «иностранного влияния» на результаты голосования на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, угроза таких попыток сохраняется.

«Иностранные державы исторически пытались использовать свободную и открытую политическую систему Америки», - отмечается в заявлении президентской администрации.

В Белом доме добавили, что сам факт того, что находящиеся за границей Штатов лица «могут вмешиваться или подрывать общественное доверие к выборам в США» каким-либо способом: то ли путем взлома компьютерных сетей «инфраструктуры выборов и предвыборных штабов», то ли с помощью »скрытого распространения пропаганды и дезинформации», означает существование «необычной и экстраординарной угрозы национальной безопасности и внешней политике США», передает РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, американские СМИ выяснили, что долгое и недешевое расследование мнимого «российского вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года началось с пьяной болтовни в баре.

ИСТОЧНИК KP.RU