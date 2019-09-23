«В 19 лет легкие как у 60-летнего старика»: Врач показал, как вейпинг влияет на организм
Американские врачи показали рентген молодого парня, который попал в больницу с тяжелой пневмонией из-за курения вейпов. Масла, входящие в состав курительной смеси, заблокировали его легкие: левое легкое заполнено на 80%, а правое - на 50%. Как пишет The Metro, врачи говорят, что такие показатели больше свойственны людям в старости.
19-летний Энтони Майо из Пенсильвании попал в больницу 9 сентября. У него был сильный кашель. Врачи начали давать студенту антибиотики, подозревая простуду. Позже парень не смог дышать, как прежде. Медики выяснили, что пациент в течение последних двух лет курил вейпы и его легкие просто оказались забиты маслами, содержащимися в парах курительной смеси.
Facebook / Keith Boots MayoФото: facebook.com
Уровень кислорода в легких Энтони был на уровне 36%. По данным клиники Майо, все, что ниже 90%, считается опасно низким. По неофициальным данным от вейпинга в США погибли 28 человек. Около 500 человек находятся в больницах.
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ИСТОЧНИК KP.RU