На премии «Эмми» Netflix показал тизер фильма «Во все тяжкие»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-23T10:43:51+03:00

Вероятно история Джесси Пинкмана начнется с того момента, как он скрылся на автомобиле с места разборки Уолтера Уайт Фото: кадр из фильма

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Полнометражный фильм, снятый по мотивам популярного сериала «Во все тяжкие, выйдет на Netflix 11 октября. Картина имеет схожее с сериалом название «Путь: Во все тяжкие» (El Camino: A Breaking Bad Movie). Тизер ленты первыми увидели зрители телевизионной премии «Эмми».

В фильме расскажут историю одного из главных героев сериала Джесси Пинкмана, который «пытается осмыслить свою жизнь». В финальном эпизоде сериала наркобарон Уолтер Уайт , которого играет Брайан Крэнстон , пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти своего бывшего партнера Джесси Пинкмана. Но на этом история не закончилась – полнометражный фильм продолжит сюжет, прервавшийся в последнем сезоне сериала.

Режиссером фильма выступил Винс Гиллиган, который работал над созданием сериала. Кроме того, зрителей ждет встреча с некоторыми героями, знакомыми по сериалу.

Netflix показал новый тизер полнометражного фильма Во все тяжкие .

ИСТОЧНИК KP.RU