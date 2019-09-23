Минфин назвал число российских чиновников

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-23T10:51:15+03:00

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В государственных и муниципальных органах России работает 2,4 миллиона человек. Таким образом, на 10 тысяч населения страны приходится 163 «чиновника», что составляет 3,3% от численности занятых в экономике. Об этом сообщила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

«По данным на 1 июля, в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысяч человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысяч — гражданские служащие регионов (…) ещё 395 тысяч муниципальных служащих», — рассказала замминистра РИА Новости.

Нестеренко пояснила, что к чиновникам принято относить не только государственных служащих, но и всех работников государственных и муниципальных органов. Она отметила, что в сравнении с другими странами корректнее было бы сравнивать количество не госслужащих, количество людей, занятых в государственном секторе вообще. Замминистра привела в пример Францию, где госслужащим относят учителей и врачей.

Отметим, как ранее писал сайт kp.ru, Минфин сообщил о масштабном сокращение чиновников. В России планируют уволить 15% чиновников, чтобы поднять зарплату оставшимся

ИСТОЧНИК KP.RU