В Австралии нашли швейные иглы внутри ягод клубники

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-23T10:59:53+03:00

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В магазинах австралийского штата Виктория обнаружены иглы внутри ягод клубники. В полицию поступило два сообщения от покупателей. Телекомпания ABC клубника в обоих случаях была куплена в крупных сетевых магазинах. Покупатели серьезно не пострадали, однако, все-таки обратились к врачам с легкими травмами.

Материалы дела австралийская полиция приобщит к другим делам, расследованием которых в органах занимались в сентябре прошлого года, когда в ягодах также покупатели находили острые предметы.

Сайт kp.ru писал, что полицейским год назад удалось арестовать женщину, которая оставляла в клубнике иглы. Ее поведение полицейские расценили, как порчу продуктов. Задержанная являлась сотрудницей компании, которая поставляла ягоды в крупные торговые точки страны.

ИСТОЧНИК KP.RU