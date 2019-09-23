2019-09-23T10:59:53+03:00
В мире

В Австралии нашли швейные иглы внутри ягод клубники

Полиция начала расследование
Юлия САЛЬНИКОВА
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Опасная клубника вновь появилась на прилавках магазинов в Австралии Фото: Twitter/ @abcbrisbaneОпасная клубника вновь появилась на прилавках магазинов в Австралии Фото: Twitter/ @abcbrisbaneФото: twitter.com
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В магазинах австралийского штата Виктория обнаружены иглы внутри ягод клубники. В полицию поступило два сообщения от покупателей. Телекомпания ABC клубника в обоих случаях была куплена в крупных сетевых магазинах. Покупатели серьезно не пострадали, однако, все-таки обратились к врачам с легкими травмами.

Материалы дела австралийская полиция приобщит к другим делам, расследованием которых в органах занимались в сентябре прошлого года, когда в ягодах также покупатели находили острые предметы.

Сайт kp.ru писал, что полицейским год назад удалось арестовать женщину, которая оставляла в клубнике иглы. Ее поведение полицейские расценили, как порчу продуктов. Задержанная являлась сотрудницей компании, которая поставляла ягоды в крупные торговые точки страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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