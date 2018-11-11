Австралийская полиция арестовала женщину, втыкавшую иглы в клубнику

11 Нояб. 13:39 2018-11-11T13:39:17+03:00

Клубника с иголками появилась на прилавках австралийских магазинов в сентябре этого года. Фото: Twitter/ @abcbrisbane

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Полиция штата Квинсленд задержала в столице штата Брисбене 50-летнюю женщину, которую подозревают в порче клубники, поставляемой в магазины. Предполагается, что она втыкала швейные иглы в ягоды.

Как сообщает издание The Australian, полицейские провели «полное расследование», опросив сотрудников компаний, участвовавших в поставке клубники в магазины страны. В полиции Брисбена отметили, что обвинение будет предъявлено женщине в течение сегодняшнего дня.

Клубника с иголками появилась на прилавках австралийских магазинов в сентябре этого года. В ходе расследования случившегося был задержан подросток, который подкладывал иглы в ягоды «ради шутки». Поиски настоящих преступников в настоящий момент продолжаются. В ассоциации фермеров Квинсленда, выращивающих клубнику, в свою очередь, считают, что речь идет о бывшем работнике отрасли, у которого есть претензии к фермерам.

Связь женщины с предыдущими случаями порчи продуктов пока не установлена.