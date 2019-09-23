Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-23T14:25:04+03:00

Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения об изменении климата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ратификация документа совпала с саммитом Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам изменения климата

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В понедельник, 23 сентября, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения о борьбе с климатическими изменениями.

«Давайте начнём с важного документа — постановление правительства я подписал, это касается принятия Парижского соглашения по климату», — цитирует РИА Новости главу кабмина.

Ратификация документа совпала с саммитом Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам изменения климата 23 сентября.

Напомним, договор был принят в декабре 2015 года и подписан в апреле 2016 года почти двумя сотнями стран. Соглашение определяет глобальный план действий по сдерживанию изменения климата, в частности удержание роста глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C. Страны-участницы договора обязуются принимать все необходимые меры по снижению вредных выбросов.

Ранее член комитета по международным делам Госдумы Антону Морозову рассказал «КП» насколько выгодным будет для России принятие Парижского соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU