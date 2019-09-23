2019-09-23T14:51:27+03:00
В мире

В Австралии вместо платья женщине доставили посылку с экстази на полмиллиона евро

Женщина решила - это бусы к платью, но муж сразу определил, что лежит в коробке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Наркотик передали в полициюНаркотик передали в полициюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жительница Австралии заказала через интернет два платья, но вместо одежды ей пришла посылка с экстази. В одной из двух коробок было 24 800 таблеток. Женщина сначала решила, что ей по ошибке прислали нашивки для платья. Но ее супруг с одного взгляда на содержимое посылки сразу определил – это же экстази.

Историю опубликовало издание Kurier. Журналисты не стали рассказывать, откуда мужчина так профессионально разбирается в видах наркотиков. Известно только, что он отнес посылку обратно на почту.

В отделении не меньше удивились содержанию посылки и обратились в полицию. Когда коробку изъяли, провели экспертизу. В посылке были экстази на полмиллиона евро. Груз предназначался жителю Шотландии. Полицейские установили личность адресата и откуда коробка была отправлена. Жителя Шотландии, не дождавшегося своего «заказа» арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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