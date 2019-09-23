2019-09-23T15:04:42+03:00
В мире

В Швейцарии устроили похороны растаявшего ледника

Два десятка людей устроили траурный подъем на гору
Юлия САЛЬНИКОВА
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Участники акции произнесли траурные речи и возложили венок на склонУчастники акции произнесли траурные речи и возложили венок на склонФото: Twitter.com
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Экологи, туристы и жители Швейцарии устроили «церемонию прощания» с растаявшим ледником Пицоль. На самом деле ледник растаял не полностью – лед на склоне в Гларнских Альпах все ещё есть, но уже не в прежних масштабах. По сравнению с тем, каким был ледник в 2006 году, он потерял около 80 процентов от своего объема. Ученые говорят - тенденция к таянию ледника усиливается из-за повышения глобальной температуры. Ледник расположен на высоте около 2700 метров недалеко от границы Лихтенштейна и Австралии.

На «похороны» Пицоля собралось два десятка человек. В траурных костюмах, с котелками на голове они поднялись по склону к месту, где находился ледник. Об этой церемонии написали в BBC. Участники акции произнесли траурные речи, а после возложили венок на склон, где раньше были глыбы льда.

Подобную акцию проводили экологи в Исландии - "в последний путь" активисты проводили 700-летний ледник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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