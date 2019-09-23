СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-23T15:20:11+03:00

Парубий подтвердил факт открытия против него дела из-за беспорядков в Одессе Фото: REUTERS

Экс-спикер Рады заявил, что ГБР незалежной возбудило против него уголовное производство «за организацию защиты Одессы»

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Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил факт открытия против него уголовного дела за организацию беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, жертвами которых, по официальным данным, стали 48 человек и еще 240 получили ранения.

«Государственное бюро расследований открыло против меня уголовное производство за организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», — написал экс-спикер Рады на своей странице в социальной сети Facebook.

Парубий заявил, что в заведённом деле его действия в Одессе «классифицируются однозначно - как "факт создания и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков"».

Напомним, ранее юрист Андрей Портнов подал в Госбюро расследований заявление о якобы совершении спикером Рады нескольких преступлений, в том числе в причастности к организации массовой гибели в Одессе.

ИСТОЧНИК KP.RU