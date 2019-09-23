2019-09-23T15:59:40+03:00
Общество

В РФ установили новые требования к организации детский автобусных экскурсий

Премьер-министр России подписал соответствующее постановление
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В РФ установили новые требования к организации детский автобусных экскурсийВ РФ установили новые требования к организации детский автобусных экскурсийФото: из архива ГИБДД.
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое устанавливает новые требования к организации детский автобусных экскурсий.

- Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также сопровождающим лицам и перевозчикам, - отметил политик.

Ранее вице-премьер Максим Акимов объяснил, что в среднем каждый день осуществляется около 1,3 тысячи организованных перевозок несовершеннолетних. По его мнению, новые правила упрощают организацию перевозок на коротких маршрутах, в городах и пригороде. Теперь организаторы смогут уведомлять Госавтоинспекцию не за двое суток до поездки, пишет "РИА-Новости".

- В следующем году заработает приложение, где можно будет не только заказать поездку, но и узнать квалификацию водителя, состояние транспортного средства, - также заявил Акимов.

Вице-премьер РФ отметил, что теперь в стране вводится обязательное требование по оснащению ТС ремнями безопасности. При этом сопровождающие будут обязаны следить, чтобы все дети были пристегнуты. Ранее такое требование было обязательно только для междугородних перевозок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости. Большинство ДТП с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушений ПДД водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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