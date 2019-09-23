2019-09-23T15:45:21+03:00
В мире

Зеленский предложил украинцам бороться с коррупцией с помощью флешмоба

Украинский лидер записал в Facebook видеообращение, в котором призвал вместе противостоять нарушениям закона
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава Незалежной Владимир Зеленский предложил украинским гражданам провести специальный флешмоб по борьбе с коррупцией.

Политик записал в Facebook видеообращение, в котором призвал украинцев противостоять нарушениям закона.

- Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите, - заявляет в видеообращении Зеленский.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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