Зеленский предложил украинцам бороться с коррупцией с помощью флешмоба
Украинский лидер записал в Facebook видеообращение, в котором призвал вместе противостоять нарушениям закона
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Глава Незалежной Владимир Зеленский предложил украинским гражданам провести специальный флешмоб по борьбе с коррупцией.
Политик записал в Facebook видеообращение, в котором призвал украинцев противостоять нарушениям закона.
- Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите, - заявляет в видеообращении Зеленский.
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ИСТОЧНИК KP.RU