Трамп объявил об отмене виз для поляков

23 Сент. 23:23 2019-09-23T23:23:59+03:00

Президенты Польши и США – Анджей Дуда и Дональд Трамп – подписали Совместную декларацию об усилении оборонного сотрудничества Фото: REUTERS

Президенты США и Польши также подписали Совместную декларацию об усилении оборонного сотрудничества

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В понедельник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали важный документ – Совместную декларацию об усилении оборонного сотрудничества.

Кроме того, глава Белого дома объявил о решении облегчить гражданам Польши въезд в Соединенные Штаты, сделав для них исключения из визовых правил. При этом не преминул похвастаться.

«Мы сейчас работаем над структурой. Вы можете сообщить народу Польши и полякам в США, что президент Трамп это сделал и никто этого не смог долгое время (сделать)», - приводит слова Трампа РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Варшава купит у Вашингтона 32 новейших истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Сумма сделки оценивается в 6,5 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU