Участники «пакта Рио» обсуждают «исключительные меры» против властей Венесуэлы

СЕГОДНЯ 01:17 2019-09-24T01:25:54+03:00

США и их союзники в Латинской Америке обвинили Каракас в «провоцировании гуманитарного кризиса»

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Собравшиеся в Нью-Йорке министры иностранных дел стран-участниц Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП), более известного как «пакт Рио-де-Жанейро», обсуждают возможность применить в отношении властей Венесуэлы 8-ю статью договора, которая предусматривает широкий спектр экономических и дипломатических мер. По их мнению, гуманитарный кризис в республике спровоцировало именно правительство действующего президента Николаса Мадуро.

«В Венесуэле разразился крупнейший на континенте гуманитарный кризис, в результате которого пострадали около пяти миллионов человек», - сказал на встрече министров глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо

Его бразильский коллега Эрнесту Араужу заявил, что власти Боливарианской республики «спровоцировали гуманитарный кризис», урегулировать который можно только «через возвращение к демократии в Венесуэле».

При этом Араужу подчеркнул, что «использование положений Межамериканского договора о взаимопомощи – это исключительная мера, которая применяется в исключительных обстоятельствах», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, США и их союзники в Латинской Америке активизировали «пакт Рио» 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU