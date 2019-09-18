2019-09-18T03:41:42+03:00
Политика

США с союзниками задействовали «пакт Рио» против властей Венесуэлы

В госдепе заявили, что такое решение принято из-за отказа Каракаса продолжать переговоры с оппозицией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Руководитель пресс-службы госдепартамента Морган Ортэгус с шефом – госсекретарем Майклом ПомпеоРуководитель пресс-службы госдепартамента Морган Ортэгус с шефом – госсекретарем Майклом ПомпеоФото: Twitter.com
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Соединенные Штаты и их союзники в Латинской Америке активизировали Межамериканский договор о взаимной помощи, более известный как «пакт Рио-де-Жанейро», который позволит им принимать коллективные меры против действующих властей Венесуэлы и законно избранного президента страны Николаса Мадуро.

Об этом в ночь на среду, 18 сентября (по московскому времени) сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортэгус, уточнив, что такое решение было принято из-за отказа Каракаса продолжать переговоры с оппозицией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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