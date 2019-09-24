2019-09-24T07:14:47+03:00
Политика

США смогут использовать военные базы Сингапура еще 15 лет

Трамп и сингапурский премьер продлили соглашение о военном сотрудничестве между странами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун продлили двустороннее соглашение о военном сотрудничестве до 2035 годаПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун продлили двустороннее соглашение о военном сотрудничестве до 2035 годаФото: REUTERS
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Пентагон сможет еще полтора десятка лет использовать сингапурские военные базы в своих целях. На встрече в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун продлили двустороннее соглашение о военном сотрудничестве до 2035 года.

«Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты будут играть более значимую роль и в Юго-Восточной Азии, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», - заявил по этому поводу американским журналистам Ли Сянь Лун.

Глава сингапурского правительства напомнил, что впервые это соглашение было подписано в 1990 году.

По словам Ли Сянь Луна, документ не только «отражает тесное сотрудничество между нашими государствами в оборонной сфере», но и «предоставляет возможности для развития взаимодействия в других областях – безопасности, экономике, борьбе с терроризмом, гуманитарных обменах», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, Сингапур в этом году возглавил рейтинг самых конкурентоспобных экономик мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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