Зеленский устал, считает друг украинского лидера

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-24T10:05:16+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский немного подустал, но он знал на что он ушел. Такую точку зрения выразил друг украинского лидера, актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой.

«Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но... сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел», - сказал актер в эфире телеканала «1+1».

Более того Кошевой отметил, что видел советские интерьеры в Офисе президента и все приходящие в коридорах ведомства. По его словам, такая атмосфер серьезно давит на человека.

Актер добавил, что гораздо реже видеться со своим другом, поскольку у украинского лидера «и так дел хватает».

Отметим, что накануне экс-депутат Украины Анна Герман рассказала о том, что Зеленский уже совершил ошибку на своем посту. Политик заявила, что президент незалежной назначил на пост министра иностранных дел не того человека, с которым хотела бы разговаривать Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU