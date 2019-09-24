Зеленский допустил ошибку в отношениях с Россией, считают в Киеве
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман считает, что новый президент Украины Владимир Зеленский, который избирали в надежде на установление прямого диалога с Россией, назначил на пост министра иностранных дел не того человека, с которым хотела бы разговаривать Россия.
"[Глава МИД Украины Вадим] Пристайко не та фигура (при всём уважении к этому человеку), он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва", - сказала экс-парламентарий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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