Зеленский допустил ошибку в отношениях с Россией, считают в Киеве

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-24T08:43:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман считает, что новый президент Украины Владимир Зеленский, который избирали в надежде на установление прямого диалога с Россией, назначил на пост министра иностранных дел не того человека, с которым хотела бы разговаривать Россия.

"[Глава МИД Украины Вадим] Пристайко не та фигура (при всём уважении к этому человеку), он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва", - сказала экс-парламентарий.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU