2019-09-24T08:43:06+03:00
Политика

Зеленский допустил ошибку в отношениях с Россией, считают в Киеве

Экс-депутат Анна Герман уверена, что Москва не хочет говорить с действующим главой МИД Вадимом Пристайко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший депутат Верховной рады Анна Герман считает, что новый президент Украины Владимир Зеленский, который избирали в надежде на установление прямого диалога с Россией, назначил на пост министра иностранных дел не того человека, с которым хотела бы разговаривать Россия.

"[Глава МИД Украины Вадим] Пристайко не та фигура (при всём уважении к этому человеку), он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва", - сказала экс-парламентарий.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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